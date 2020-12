utenriks

– Vi er ikkje begeistra over Bidens innkomst, men vi er glade for at Trump går, sa Rouhani i ein tale til regjeringa i Iran.

Den iranske presidenten kalla Trump både for ein terrorist og den mest lovlause presidenten i USAs historie i talen.

Forholdet mellom dei to landa har lenge vore iskaldt, men nådde eit nytt botnpunkt då USA likviderte den mektige iranske generalen Qasem Soleimani i eit rakettangrep i Bagdad i januar. Trump har òg innført svært tøffe sanksjonar mot Iran.

