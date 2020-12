Karabakh-leiar hevdar fleire titals soldatar vart tekne til fange

utenriks

I slutten av november inngjekk Armenia og Aserbajdsjan ein våpenkvileavtale som vart forhandla fram med russisk hjelp. Russland har sett inn ein fredsstyrke på 2.500 soldatar som skal hindre brot.

– Dessverre er fleire titals av våre tenestepliktige tekne til fange i nærleiken av Khtsaberd, seier leiaren for Karabakh-enklaven, Arayik Harutyunyan.

Fråsegnene til den lokale politiske leiaren kom etter at russiske fredsbevarande styrkar melde at kampar hadde brote ut mellom dei to partane.

Aserbajdsjans forsvarsdepartement påpeika i helga at ei gruppe armenske soldatar hadde vorte att i det omstridde området etter at krigshandlingane var over, og utførte angrep mot aserbajdsjanske styrkar.

(©NPK)