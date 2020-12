McConnell åtvarar mot støtte til Trumps forsøk på å omstøyte valet

utenriks

Etter at McConnell omsider gratulerte Joe Biden med sigeren, dagen etter at valkollegiet heldt avstemminga si og seks veker etter valet, meiner han no at tida er inne for å gå vidare.

Valkollegiet stadfesta måndag at Biden vann valet med 306 valdelegatar mot 232 for Trump.

Men framleis står det att ein formalitet, nemleg at Kongressen gjer den offisielle oppteljinga av stemmene til valdelegatane 6. januar.

Det blir siste moglegheit for at opprørske republikanarar kan stikke kjeppar i hjulet for at Biden blir innsett som president 20. januar.

Kan skade val i Georgia

McConnell fryktar meir styr om presidentvalet som kan skade den viktige valkampen i Georgia.

Der står to republikanske senatorar i fare for å tape attvalet, med det resultatet at republikanarane ville tape kontrollen over Senatet og McConnell missa den mektige posisjonen sin som fleirtalsleiar.

Både i offentlege utsegner og private åtvaringar gjorde McConnell tysdag det klart at Biden-epoken kjem, og at partiet må samle seg før valet i Georgia.

Først hylla han Trump for dei fire åra han har vore president, men så gjekk han raskt over til å åtvare kollegaene sine mot å utfordre resultatet frå valkollegiet 6. januar.

Varslar protest

Éin medlem av Representanthuset, Mo Brooks frå Alabama, har varsla at han vil sende inn ein formell protest mot oppteljinga til valkollegiet. Han er ein av Trumps fremste støttespelarar og insisterer på at valet vart stole av Demokratane.

Dersom han får med seg éin senator, må oppteljinga avbrytast, og dei to kammera må møtast kvar for seg for å drøfte protesten.

Det er inga moglegheit for at protesten blir teken til følgje, sidan Demokratane har fleirtal Representanthuset, og det trengst fleirtal i begge kammer for å godta protesten.

Tvinge fram val

Men det ville tvinge republikanske senatorar til å ta eit ope val mellom å støtte Trumps påstandar om eit ulovleg val og komme på kant med han ved å støtte McConnells forsøk på å verne Senatets truverd og normalisere situasjonen framover når det er klart at Biden blir president.

Ein slik strid under det arkaiske og svært tradisjonsrike møtet i Kongressen 6. januar, ville innebere eit «frykteleg» val for republikanarane, meiner McConnell.

Bakgrunnen for Brooks' moglege protest, er at eitt av medlemmene i valkollegiet i Georgia, Nikema Williams, vart valt til ny medlem av Representanthuset 3. november.

Ingen medlemmer av kollegiet kan vere kongressmedlemmer, men ho har sitt på det tørre sidan ho heller ikkje blir det før den nye Kongressen samlast 5. januar. Det var heller ingen som protesterte då den same situasjonen oppstod i 2012.

(©NPK)