Mexicos president markerer to år som omstridd statsleiar

López Obrador, mest kjent ved initialane sine AMLO, kom til makta 1. desember 2018 med eit omfattande reformprogram etter å ha feia til side Mexicos to tradisjonelle parti i eit valskred.

Det første året for den venstreorienterte tidlegare ordføraren i Mexico by var prega av ein stram økonomisk politikk og hans forsett om kamp mot korrupsjon, men også ein økonomi i nedgang og den omfattande narkokriminaliteten i landet.

Så kom koronapandemien, som 67 år gamle AMLO kallar den største utfordringa han har hatt hittil.

WHO åtvarar

Verdshelseorganisasjonen WHO åtvara Mexico tidlegare denne månaden etter at talet på smitta og døde skaut i vêret. Mexico har no registrert over 1,1 million smitta og 106.000 dødsfall – fjerde høgast i verda bak USA, Brasil og India.

Men López Obrador, som blir skulda for å ta lett på viruset, sjeldan brukar munnbind og lenge heldt fram med store folkemøte, insisterer på at han har kontroll.

– Vi har ikkje vorte overvelda, sa han på toårsdagen for regjeringa si og peika på at det er bygd 130 nye sjukehus, at 971 sjukehus er utstyrte for å behandle koronapasientar, og at det er tilsett titusenvis av helsearbeidarar, sjølv om han arva eit helsesystem i ruinar.

Støtta held seg

Men sjølv om motstandarane hans krev at han går av på grunn av handteringa av viruset, verkar det som kritikken ikkje har redusert støtta han har blant folk flest i synleg grad, særleg blant millionar av fattige på landsbygda.

I november hadde han ei oppslutning på 58 prosent, som er det høgaste hittil i år og omtrent det same som før pandemien. Men likevel langt under dei 80 prosent han hadde etter at han vart vald.

Det er mange som stemde på López Obrador og beklagar at dei gjorde det, seier analytikaren José Antonio Crespo.

– Men det er òg mange som held fram med å tru på han, nesten religiøst. For dei er hans ord lov, seier han vidare.

Angrar på stemma

Ein av dei kritiske er Paola Pérez (42), som jobbar i turistsektoren. Ho stemde på han fordi ho som mange andre var grundig lei av dei to tradisjonelle partia PRI og PAN. Men no angrar ho.

– Eg venta ikkje at han skulle bli redningsmannen vår, men eg trudde aldri han ville ta slike avgjerder som å avbryte utbygginga av flyplassen, sa ho. Den halvferdige bygginga vart kansellert på grunn av avsløringar av grov korrupsjon.

Trinidad Gómez, som eig ein liten matbutikk, støttar framleis presidenten og viser til at det vart veldig vanskeleg for han å styre då koronapandemien kom.

Kritikk frå begge sider

Kritikken mot han kjem både frå høgresida og frå venstresida, og mykje av den går ut på at han er autoritær, eigenrådig og populistisk.

Høgresida samanliknar han med Nicolás Maduro i Venezuela, og delar av venstresida er skuffa over at han ikkje har gjort meir mot korrupsjon og narkokriminalitet.

Etter at han vart president, avlyste han krigen mot narkokartella som tidlegare president Felipe Calderón starta, og som har kosta titusenvis av liv. AMLO sa den viktigaste prioriteten hans var å redde liv.

På god fot med Trump

Det skapte mykje sinne på begge sider av det politiske spekteret då han nyleg pressa USA til å lauslate den tidlegare forsvarsministeren, general Salvador Cienfuegos, som var arrestert for narkokriminalitet og kvitvasking.

I eit land som har eit vanskeleg forhold til den store naboen sin i nord, er AMLO òg kritisert for det gode forholdet sitt til president Donald Trump.

Mange meiner det var for å tekkjast Trump at han tidleg i presidentperioden sin stengde grensene både i nord og sør og sette inn hæren for å stanse straumen av migrantar frå Mellom-Amerika til USA.

Dilemma

López Obradors store dilemma er at harde nedstengingstiltak for å bremse pandemien er full krise for dei fleire millionane mexicanarane som jobbar i uformell sektor.

Økonomien fall med 17 prosent i andre kvartal 2020 etter at strenge pandemitiltak vart innført. Men han voks igjen med 12,1 prosent i tredje kvartal då økonomien opna litt igjen. Spådommane går ut på ein BNP-nedgang for året samla sett på 9 prosent.

López Obrador blir kritisert for ikkje å ha gjort meir for å stimulere økonomien med lettar for næringslivet, men sjølv seier han at prioriteten hans er å hjelpe vanlege mexicanarar med sosiale tiltak og lån, utan samtidig å auke gjelda i landet.

Nikhil Sanghani ved Capital Economics seier at dette vil føre til at nedgangen i Mexico blir endå verre enn i Brasil, med konkursar og arbeidsløyse som resultat på lengre sikt.

