Bosnias symboltunge by held lokalval for første gong på tolv år

Ei bortsprengd historisk bru med fiendar på kvar si side av elva. Det vart kanskje det sterkaste symbolet på korleis krigen på Balkan splitta tidlegare venner og naboar under krigsåra.

Framleis lir Mostar under fiendebileta som vart skapte mellom innbyggjarane på byrjinga av 1990-talet – mellom muslimske bosniarar og katolske kroatar. Dei to befolkningsgruppene har samla seg om kvart sitt nasjonalistiske parti, som knapt nok greier å bli samde om noko, og som har bidrege til at byen ikkje har hatt eit kommunestyre sidan 2012.

Men søndag held byen med sine rundt 100.000 innbyggjarar det første kommunevalet sitt på tolv år. Blant dei som for første gong skal kunne bruke stemma si i eit lokalval, er Nina Popovic. Ho vart fødd under krigen og nektar å ta side i konflikten. Medan bustaden ligg i eit kroatisk nabolag, ligg dokketeateret der ho jobbar, i den bosniske delen. Kvar dag kryssar ho den ikoniske brua på veg til og frå arbeid.

Mange av vennene hennar har flytta til utlandet for å sleppe å leve med den spende situasjonen. Sjølv håpar ho framleis på betre dagar.

– Eg kjenner folk på begge sider som berre dreg til den andre sida dersom dei må, seier ho.

Vann i Haag

Avtalen om å halde val 20. desember kjem mellom anna av arbeidet til Irma Baralija, ein 36 år gammal statsvitar som gjekk retts veg for å kjempe for retten sin til å stemme.

Ho klaga sitt eige land inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen, som i oktober 2019 fastslo at ho hadde vorte utsett for diskriminering, og som samtidig gav ordre om at Bosnia måtte sikre at det vart halde val i Mostar.

– Denne dommen viste at kvart individ er viktig og kan sørgje for endring, seier Baralija entusiastisk til nyheitsbyrået AFP.

Dommen har gitt henne styrke til å stille som leiar for partiet Nasa Stranka (Partiet vårt), som går på tvers av den nasjonalistiske dagsordenen til dei meir etablerte partia. Det er ein sjeldan konstruksjon i eit land der splittinga mellom bosnjakar, kroatar og serbarar framleis er stor.

Baralilja er sjølv bosniar, ho har drive valkamp i begge delar av byen, og ho drøymer om å attskape det gamle Mostar, som eksisterte før krigsåra frå 1992–95. Då var Mostar ein av dei mest mangfaldige og samanvovne byane i det tidlegare Jugoslavia.

Splitta organisering

I dag er alt organisert på ein måte som hindrar kontakt mellom dei to gruppene. Dei har ulike postkontor, IT-selskap, straumleverandørar, sjukehus, teater, skular og fotballklubbar.

Systemet styrkjer dominansen til dei nasjonalistiske partane, det kroatisk-leidde HDZ og det bosniske SDA, meiner Amna Popovac, ei 50-årig forretningskvinne som er kandidat for eit anna lite parti, Plattform for framsteg.

– Ein verkeleg gjenforeina by er ein stor trussel for dei, seier Popovac, som meiner at mange i Mostar blir drivne av frykt.

Sjølv bur ho i den kroatiske delen av byen sjølv om ho er bosniar. Ho hugsar korleis naboane verna familien hennar under krigen.

– Øydelagde bygningar er ei påminning om kva som kan skje, om du ikkje stemmer for di eiga gruppe, seier ho med tilvising til bygningane langs grenselinja som framleis ikkje er reparert.

På glid

I år har likevel dei to nasjonalistiske partia òg med seg fleire kandidatar som oppmodar til meir fellesskap. Men kritikarane er skeptiske til om dei meiner alvor.

– Dei har forstått at innbyggjarane ønskjer ein normal by. Men ingen av dei dreg til den andre sida av byen, og det viser dei verkelege intensjonane deira, seier Marin Bago, som jobbar for ein lokal frivillig organisasjon.

Leiaren for Det kroatiske republikanske partiet, Slaven Raguz (41), seier at også han er kritisk til nasjonalistane som har dominert Mostar og resten av Bosnia i årevis.

– Mostar er splitta som resten av Bosnia. Ein politisk elite, uansett etnisitet, har delt opp områda i byen som om dei var colombianske kartell, og dei sløser bort budsjettet utan å ta ansvar, seier han.

Etter valet på søndag vil det vise seg om eit fleirtal av befolkninga er leie av den fastlåste situasjonen.

– Ingen er skapte med ei grense i hovudet. Ho blir skapt med manipulering, fastslår dokketeaterskodespelaren Nina Popovic.

