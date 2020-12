EU-domstol: Ungarn braut asyllov

utenriks

– Ungarn har ikkje følgt forpliktingane sine i samsvar med EUs lover når det gjeld prosedyrar for å gi internasjonalt vern, heiter det i dommen.

Domstolen ser dermed ut til å leggje seg på same linje som generaladvokat Priit Pikamäe gjorde i sommar. Ho fann ei rekkje regelbrot og kritiserte landet for ikkje å sikre tilgjenge til asylprosessen og moglegheita til å søkje om vern. Ungarn fekk òg kritikk for ulovleg internering i transittsoner og for ulovlege returar av personar som oppheld seg ulovleg i landet.

Slike juridiske betraktningar frå generaladvokatane blir ofte retningsgivande for seinare dommar.

I mai kunngjorde den ungarske regjeringa stenging av transittsona Röszke etter ei rettsavgjerd frå EU-domstolen. Retten slo den gongen fast at asylsøkjarar i sona vart utsett for fridomstap. Ungarn avviste rettsavgjerda, men retta seg altså likevel etter ho.

(©NPK)