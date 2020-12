Löfven: – Vaksinen ber med seg eit håp

utenriks

– Vaksinen som snart blir rulla ut, ber med seg eit håp, sa den svenske statsministeren Stefan Löfven på ein pressekonferanse torsdag.

Han viste til at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har uttrykt ønske om at vaksinasjonen må starte så snart som mogleg og samtidig i alle EUs medlemsland.

– Så fort vaksinen er både godkjend og levert, skal Sverige starte vaksinasjonen. Men sjølv då kan vi ikkje slappe av, seier han.

Von der Leyen opplyste torsdag at vaksinasjonen i EU byrjar 27., 28. og 29. desember. Føresetnaden er at vaksinen til Pfizer og Biontech som venta får godkjenning på visse vilkår.

I så fall startar vaksinasjonen i Noreg i det same tidsrommet. Statsminister Erna Solberg (H) opplyser at dei første dosane kan komme til Noreg julaftan, og at vaksinasjonen kan starte 27. desember.

(©NPK)