Nær Epstein-kontakt arrestert i Frankrike

Brunel vart arrestert onsdag, sikta for valdtekt, seksuelt overgrep mot mindreårige, menneskesmugling og for å ha inngått eit kriminelt forbund, opplyser påtalemakta i Paris.

Arrestasjonen skjedde på flyplassen Charles de Gaulle utanfor den franske hovudstaden, der Brunel skal ha vore i ferd med å borde eit fly til Senegal, ifølgje ei kjelde nær saka.

Epstein vart funnen død i ei fengselscelle i New York i august. Han var sikta for menneskehandel og overgrep mot fleire unge jenter og kvinner. Han var tidlegare dømd for å ha lagt til rette for prostituering av ei mindreårig jente.

