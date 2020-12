New York Times: Alibaba tilbaud ansiktsgjenkjenning av uigurar i Kina

utenriks

Alibabas nettside viste for kundar korleis dei kunne bruke programvara til selskapet til å kjenne igjen andletstrekk av uigurar og andre minoritetar i bilete og videoar, skriv New York Times.

Tilvisingane på nettsida vart observerte av det USA-baserte forskingsselskapet IPVM, som jobbar med overvaking, og deretter delt med avisa. Tilvisingane har seinare vorte fjerna av Alibaba.

Ifølgje Alibaba var funksjonen berre i teststadiet og vart aldri tilboden utover det.

Førre veke vart òg det kinesiske teleselskapet Huawei skulda for å utvikle ansiktsgjenkjenning av uigurar, noko dei sjølv har nekta for. Ifølgje IPVM skal Huawei ha vore involvert i testing av programvare som kunne sende eit varsel til politiet dersom det kjende igjen uiguriske ansikt.

Den kjende fotballspelaren Antoine Griezmann sa opp avtalen sin med den kinesiske telegiganten to dagar etter avsløringa.

Kina har dei siste åra fått skarp kritikk frå det internasjonale samfunnet for behandlinga si av uigurar i Xinjiang-regionen. Det har vorte avslørt at rundt ein million uigurar blir haldne i interneringsleirar.

Etter først å ha nekta for at dei finst, har kinesiske styresmakter gått over til å omtale dei som leirar for yrkestrening som er mynta på å motverke terrorisme og gi arbeidsmoglegheiter.

I Xinjiang-regionen er det dei siste åra vorte brukte mykje pengar på overvaking, mellom dei iris-skannarar, ansiktsgjenkjenning, DNA-innsamling og kunstig intelligens. Påskotet er ofte kampen mot terrorisme.

(©NPK)