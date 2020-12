New Zealands økonomi vaks med 14 prosent i tredje kvartal

utenriks

Landet har i stor grad kunna leve som normalt dei siste månadene etter å ha bestemt seg for å gå hardt til verks mot viruset.

– Den økonomiske innhentinga er eit resultat av avgjerda vår om å gå hardt og tidleg til verks under covid-19-pandemien, seier finansminister Grant Robertson.

Han seier det er den sterkaste veksten i bruttonasjonalprodukt nokosinne i New Zealand.

Til saman har 25 koronasmitta personar døydd i ei befolkning på rundt 5 millionar. Sist det var eit koronadødsfall på New Zealand, var i september. Det blir for tida registrert under 10 nye smittetilfelle dagleg.

