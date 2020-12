utenriks

Nedstenginga inneber at kjøpesenter og skianlegg blir stengde, pluss at det blir innført reiserestriksjonar for nyttårsaftan.

– Vi innfører ei nasjonal nedstenging frå 28. desember til 17. januar, seier helseminister Adam Niedzielski.

Tiltaka er meinte å verne Polen mot den tredje bølgja i pandemien, seier han.

