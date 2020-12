Australsk politi trur drap på eldre ektepar var terror

utenriks

Den 22 år gamle Raghe Abdi vart skoten av politiet ved ein motorveg i Brisbane torsdag morgon. Han var væpna med kniv.

Han blir mistenkt for å ha drepe eit eldre ektepar i slutten av 80-åra, som vart funne i heimen sin seinare same dag, sa talsperson for politiet, Tracy Linford.

Politiet hadde funne spor etter Abdi i huset.

– Vi har ikkje noko anna val ein å regne dette som ei terrorhandling, sa politimeister Katarina Carroll til journalistar.

Abdi har tidlegare vore i søkjelyset til politiet som følgje av at han sympatiserte med IS.

(©NPK)