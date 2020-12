Fire arresterte i Frankrike i samband med Hebdo-angrep i september

utenriks

I september vart to personar skadde då ein pakistansk mann angreip dei med ei kjøttøks. Dei fire som er arrestert no, er òg av pakistansk opphav, opplyser ei politikjelde.

Dei er sikta for å ha hatt kjennskap til planane til gjerningsmannen og for å ha eggja han til å utføre angrepet. Denne opplysninga vart først offentleggjord i avisa Le Parisien.

Den 25 år gamle angriparen vart arrestert og tiltalt for terrorhandlingar. Han sit framleis varetektsfengsla.

Nyheita om arrestasjonen av dei fire kjem berre to dagar etter at 13 personar som var tiltalte for å ha hatt tilknyting til drapsmennene frå Hebdo-angrepet i 2015, vart dømde til lange fengselsstraffer.

