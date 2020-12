utenriks

SR Ekot melde torsdag at havarikommisjonen fredag vil be om at gravfreden for det forliste skipet blir heva, slik at det kan verte undersøkt på nytt.

Fredag kallar den svenske regjeringa inn til pressekonferanse med innanriksminister Mikael Damberg og direktøren i havarikommisjonen klokka 14.15.

852 menneske omkom då ferja Estonia forliste i Austersjøen i 1994. Årsaka til forliset er framleis usemje om. Havarikommisjonane i Estland, Finland og Sverige jobbar no med ny informasjon om ulukka.