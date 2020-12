Minst 15 barn døydde i eksplosjon i Afghanistan

utenriks

Det vart tidlegare meldt at 15 sivile var drepne i eit angrep i den søraustlege provinsen Ghazni. Seinare fredag blir det opplyst at alle døde var barn. Omstenda rundt hendinga er uklare, og det er uvisst om barna var mål for eit angrep.

Politiet i Ghazni og regionale styresmakter har stadfesta at eksplosjonen fann stad og at alle døde var barn.

Vart omringa av barn

Bomba gjekk av då ein mann køyrde ein motorisert trehjuling, ein såkalla rickshaw, inn i ein landsby i Gilan-distriktet for å selje varer, og vogna vart fort omringa av barn, ifølgje Wahidullah Jumazada, ein talsperson for dei provinsielle styresmaktene. Dødstalet kan auke.

Fleire nyheitsbyrå har meldt at det skjedde i samband med ei religiøs feiring fredag.

Ifølgje Jumazada skal bomba ha vore festa til rickshawen. Ei etterforsking er starta for å finne ut kvifor eksplosjonen ramma barna.

Ingen har teke på seg skulda for angrepet, men Taliban har den siste tida stått bak fleire dødelege angrep i landet. Mellom anna vart 13 politifolk drepne i eit angrep onsdag, medan ti personar vart drepne i eit angrep søndag.

Taliban meiner det var uhell

Talsperson for Taliban, Zabbihullah Mujahid, har òg sendt ein skriftleg førespurnad til media og hevda at eksplosjonen kom av at barna hadde plukka opp restar av bomber som ikkje hadde eksplodert, og ført det med seg til mannen i rickshawen.

Mujahid hevdar at dødstalet er tolv. Sidan landsbyen ligg i Taliban-kontrollert område, har det førebels vore umogleg å verifisere påstandane. Journalistar har ikkje tilgang til området.

Voaden i Afghanistan har teke seg opp den siste tida medan ein fredsavtale lèt vente på seg. Taliban og den afghanske regjeringa har hatt samtalar i Qatar sidan september i kjølvatnet av USA og Talibans avtale frå februar, som mellom anna har medført at amerikanske styrkar og Nato-styrkar har trekt seg ut av landet.

(©NPK)