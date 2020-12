Over 10.000 døde i eldrebustadar i Belgia

utenriks

Belgia har 11,5 millionar innbyggjarar, og det er registrert 18.371 dødsfall sidan pandemien byrja i mars. Det er den høgaste dødsraten i verda i forhold til folketal, viser ei oversikt AFP har laga.

Smittetalet gjekk noko ned i slutten av oktober etter at regjeringa innførte delvis nedstenging av samfunnet. Men talet dei siste vekene viser ein urovekkjande auke.

Ein talsmann for spesialgruppa som leier arbeidet mot smitta, seier at situasjonen i pensjonistbustadar og eldresenter er skjør og vanskeleg og at dei eldre og dei tilsette vil bli prioriterte når vaksinane er tilgjengelege.

(©NPK)