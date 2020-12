Studie: Styresmakter bør skattleggje dei rike etter pandemien

utenriks

Studien analyserte data frå 18 utvikla land dei siste 50 åra for å finne ut kva effekt skattekutt for dei rike har hatt på økonomien. Studien er gjennomført av forskarar ved London School of Economics (LSE) og King's College London (KCL).

Skattekutt for dei rikaste i samfunnet skaper større økonomisk forskjell og stimulerer heller ikkje til økonomisk vekst, konkluderer studien.

– Resultata våre er kanskje velkomne nyheiter for styresmakter når dei jobbar med å reparere offentleg økonomi etter covid-19-krisen, sidan dei antydar at dei ikkje bør vere for bekymra for dei økonomiske konsekvensane av høgare skatt til dei rike, seier Julian Limberg ved KCL.

Skattlegging av dei rike har falle i utvikla land dei siste 50 åra, spesielt på 1980-talet. Det har derimot ikkje gitt nokon spesiell økonomisk vekst i landa eller særleg mindre arbeidsløyse, men fører til sosiale problem som følgje av aukande forskjellar.

– Undersøkinga vår viser at det økonomiske argumentet for å halde skattenivået lågt for dei rike, er svakt, seier David Hope, som også har vore med på studien.

