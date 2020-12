Sverige strammar inn smitteverntiltaka kraftig

utenriks

Dei som ferdast i kollektivtrafikken, blir tilrådd å bruke munnbind, opplyser statsminister Stefan Löfven på ein pressekonferanse fredag ettermiddag. Det er eit klart brot med det svenske styresmakter har tilrådd tidlegare.

I tillegg blir makstalet i eit følgje på restaurant senka til fire, og utestadene får ikkje selje alkohol etter klokka 20.

– Eit maksimaltal blir innført i butikkar, kjøpesenter og treningssenter. Om ikkje det får planlagt effekt, kjem regjeringa òg til å planleggje for å stengje ned desse verksemdene, seier Löfven.

Det blir innført heimeskule for alle vidaregåande skular fram til 24. januar. Statsministeren ber alle bedrifter, både private og offentlege, om å sørgje for at alle tilsette som kan, jobbar heimanfrå. For offentlege verksemder går han endå lenger.

– Alle verksemder som blir drivne av staten, kommunar og regionar som ikkje er nødvendige, bør stengjast ned umiddelbart og fram til og med 24. januar 2021. Det gjeld mellom anna symjebasseng, idrettshallar, museum og så vidare, seier Löfven.

I Sverige er det registrert 100 dødsfall og 9.654 smittetilfelle sidan torsdag, opplyser Folkhälsomyndigheten. Totalt har 367.120 personar fått påvist smitte i Sverige, medan 7.993 koronasmitta har døydd.

(©NPK)