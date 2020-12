Vaksineleveransar til fattige land blir venta tidleg neste år

utenriks

– Lyset i enden av tunnelen har vorte litt sterkare, seier generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdshelseorganisasjonen (WHO).

På ein pressekonferanse om vaksinesamarbeidet Covax vart det fredag opplyst at WHO har fått på plass avtalar som sikrar nesten to milliardar vaksinedosar. Dei 190 landa som er ein del av Covax kan få vaksine til sårbare grupper første halvår 2021.

Dei første leveransane til låg- og mellominntektsland er altså venta allereie første kvartal.

– Dette er eit bevis på at verda lærte ei viktig lekse av H1N1-pandemien i 2009. Vi kan no byrje å hauste fruktene av innsatsen vår innan forsking og utvikling, seier direktør Richard Hatchett i CEPI eit samarbeid mot pandemiar.

– Utfordringa med å distribuere vaksinar, fullføre utviklinga av lovande vaksinekandidatar og få slutt på den akutte fasen av pandemien, ligg føre oss, minner han om.

(©NPK)