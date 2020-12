Amerikansk krisepakke i ellevte time

utenriks

Republikanaranes senatsleiar Mitch McConnell skriv på Twitter at amerikanarane ikkje lenger må kjempe mot koronaviruset åleine.

– Kongressen har nettopp komme til semje. Vi kjem til å vedta ein ny krisepakke så fort som mogleg.

– Denne pakken er full av målretta tiltak for å hjelpe amerikanarar som slit og som allereie har venta for lenge, seier fleirtalsleiaren i ei fråsegn.

Enorme verdiar

Dermed er omsider hjelpa på veg for både næringslivet og den amerikanske befolkninga. Det er venta at Representanthuset stemmer over forslaget måndag, før Senatet følgjer etter, får nyheitsbyrået AP opplyst.

Krisepakken inneheld middel for å dekkje kostnader til vaksinedistribusjon.

Dei fleste amerikanarar får ein sjekk på 600 dollar. Arbeidslause får 300 dollar ekstra i veka i 10 veker. Næringslivet skal på si side få krisehjelp til ein verdi av 300 milliardar dollar.

25 milliardar dollar skal gå til å hjelpe folk med husleiga, 15 milliardar til teater og andre scenar, 82 milliardar til skular og universitet og 10 milliardar til barneomsorg.

Ville ha meir

Pakken har ein verdi på om lag 900 milliardar dollar, tilsvarande drygt 7.730 milliardar kroner. Til samanlikning er det norske statsbudsjettet på 1.443 milliardar.

Demokratane ville likevel helst hatt endå meir. I eit brev til kollegaene sine skriv Nancy Pelosi, Demokratanes fleirtalsleiar i Representanthuset, at pakken er eit første steg og at meir hjelp vil komme når Joe Biden tiltrer som president.

– Dette dannar modell for det vanskelege arbeidet som ligg føre oss, seier den påtroppande presidenten.

– På nyåret må Kongressen umiddelbart setje i gang og samle støtte til covid-19-planen vår, til støtte for familiar som slit og til investeringar i arbeidsplassar og økonomisk atterreising, seier Biden.

Naudløysing

Kongressen var under sterkt press og måtte finne ei løysing søndag. Ved midnatt gjekk nemleg finansieringa av statsapparatet ut, noko som kunne ført til ein bråstopp for store delar av samfunnet.

For å unngå dette, har begge kammera i Kongressen vedteke ei naudløysing som sikrar pengar til føderale styresmakter i 24 timar inntil den nye pakken er formelt vedteken. President Donald Trump sette namnetrekket sitt på overgangsløysinga seint søndag.

Etterlengta pakke

Krisepakken blir den første store pakken frå Kongressen sidan den enorme CARES-pakken på 1.800 milliardar dollar samrøystes vart vedteken i mars, då pandemien starta.

Den pakken innebar 600 dollar ekstra til arbeidslause i veka og ei direkte utbetaling på 1.200 dollar til alle. Han hadde dessutan ein klausul som forbaud at folk kunne bli kasta ut av bustadene sine om dei ikkje klarte å betale husleiga, og arbeidslause fekk i vår 300 dollar i 16 veker, ikkje 10.

Men pakken gjekk ut i sommar, og sidan har det ikkje vore mogleg å vedta ein ny. Sjølv om Trump var delvis innstilt på ein ny pakke, heldt republikanarane i Kongressen i det lengste igjen på grunn av skepsis til nye dyre program. Dei ville berre gå med på rundt 700 milliardar.

Demokratane på si side kravde ein pakke på minst 2.000 milliardar dollar, som måtte innehalde støtteprogram for delstatar og lokale styresmakter.

Pengar til september

Sjølv om støtteordningar er kutta, blir totalkostnaden på pakken Kongressen er samde om større enn CARES-pakken.

Koronahjelpa er nemleg kombinert med 1.400 milliardar dollar i finansiering av statsapparatet. I tillegg blir det gitt middel til mellom anna helse, infrastruktur og utdanning, og dessutan at det òg blir innført nokre skattetiltak.

Dermed kan styresmaktene halde oppe drifta fram til september.