Boeing 737 Max kan få ta opp att flygingar i Europa på nyåret

utenriks

Easa-leiar Patrick Ky seier til BBC at vurderinga til tilsynet kjem etter svært grundige analysar av flyet og endringane Boeing har gjort på det sidan det vart sett på bakken i 2019.

Det skjedde etter at til saman 346 menneske mista livet i to ulykker i 2018 og 2019.

Den første ulykka skjedde i oktober 2018, då eit Max-fly frå Lion Air styrta rett i havet utanfor Indonesia. Den andre skjedde i mars 2019, då eit fly styrta kort tid etter avgang frå flyplassen i hovudstaden i Etiopia Addis Abeba.

Seinare viste dei seg å komme av ei programvare som fekk flya til å vende brått nedover under bratt oppstigning.

Ky seier at alle eksisterande Max-fly no må bli utstyrt med ny programvare før dei kan flyge igjen. I tillegg må pilotane gjennomgå obligatorisk trening, og kvart fly må gjennom ei testflyging etter at alle endringar er innførte.

Fråsegna kjem etter ein knusande rapport frå Kongressen i USA, der samferdselskomiteen kritiserte Boeing for tekniske feil i designet til flyet, manglande openheit overfor både styresmaktene, flygarane og kundane og forsøk på å tilsløre informasjon om flyet.

Granskarane kritiserte òg det amerikanske luftfartstilsynet FAA for ei sterkt mangelfull godkjenning av flyet og for å ha svikta når det gjaldt å oppdage alvorlege problem med tryggleiken til flyet.

Boeing har allereie fått løyve til å ta opp att flygingar med Max-flya i USA og Brasil. Easa ventar å kunne gi tilsvarande løyve for Europa i januar.

