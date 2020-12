CNN: Navalnyj vart forgifta via underbuksene

utenriks

Ekspertar i Tyskland, Frankrike og Sverige har fastslått at Navalnyj vart forgifta med den russiske nervegifta novitsjok då han vart akutt sjuk om bord på eit fly frå Sibir til Moskva i august.

I ein telefonsamtale med ein av FSB-agentane som blir mistenkte å stå bak angrepet, gav Navalnyj seg ut for å vere ein russisk embetsmann, skriv CNN, som har undersøkt forgiftinga saman med journalistkollektivet Bellingcat.

Navalnyj har sidan delt opptaket av den 45 minutt lange samtalen med CNN og Bellingcat.

FSB-agenten seier mellom anna at Navalnyj vart forgifta via innsida av underbuksene. Tidlegare har det vorte spekulert på om Navalnyj vart forgifta via ein kopp te han drakk frå før han flydde mot Moskva.

Ekspertar forklarer overfor CNN at måten gifta vart brukt på, gjorde at ho vart absorbert då Navalnyj byrja å sveitte.

Det er det første direkte beviset på at den russiske spiontenesta var involvert i forgiftinga. Russland har gjentekne gonger avvist å ha noko med attentatforsøket å gjere. Førre veke sa president Vladimir Putin at dersom dei hadde hatt noko med det å gjere, så ville Navalnyj vore død.

