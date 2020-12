Europa riggar seg for storstilt vaksinekampanje

utenriks

Etter det som i all sannsyn blir grønt lys frå Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) måndag, går prosessen vidare til EU-kommisjonen. Før 23. desember vil dei truleg gi godkjenninga si av Pfizer/Biontech-vaksinen.

Dermed går det verkelege startskotet for vaksinasjonen mot covid-19 i alle EU-landa, og også i Noreg.

– Vi har vunne første omgang mot viruset, men vi har fokus på framleis internasjonalt samarbeid, sa Pfizers globale forskingssjef, Mikael Dolsten, før helga.

I Storbritannia, USA og Canada har Pfizer og Biontechs vaksine allereie naudgodkjenning. I desse landa er vaksinasjonen allereie i gang, og hundretusenvis har alt fått vaksinen. EU har gjort det klart at dei ønskjer at alle landa som får vaksine, skal starte vaksinasjonen på same tid. Det har dei definert som 27. til 29. desember.

Ulike startskot i Europa

I Noreg vil vaksinasjonen mest sannsynleg starte tredje juledag, 27. desember, har statsminister Erna Solberg (H) uttalt.

Det blir i så fall før ei rekkje EU-land. Mange har nemleg planlagt å starte vaksinasjonen i dagane etterpå. I Nederland er ikkje vaksinasjonen planlagt å starte før 8. januar, uttalte det nederlandske helsedepartementet før helga.

Italia var det landet i Europa som vart hardast ramma i starten av pandemien. Dei varslar at dei vil starte vaksinasjonen i slutten av desember, før operasjonen deretter blir trappa opp i stor skala over nyttår.

– Vi kjem ikkje til å kaste bort eit einaste minutt, seier Domenico Arcuri, som er kommisjonæren til den italienske regjeringa i samband med koronakrisa.

Utvikla på rekordtid

Vaksinen, som er utarbeidd i samarbeid mellom det amerikanske selskapet Pfizer og tyske Biontech, er utvikla på rekordtid.

Vanlegvis pleier det å ta opp mot ti år å utvikle ein slik vaksine. I staden har dei greidd det på rundt ti månader. Allereie i januar starta dei arbeidet med å utvikle ein vaksine mot det som på det dåverande tidspunktet berre var antydningar til ein pandemi.

Gjennom samarbeidet, som fekk namnet Project Lightspeed, klarte dei to selskapa å utvikle covid-19-vaksinen, den første til å bli godkjent i USA og Europa.

Ingen alvorlege biverknader

Vaksinen, som eigentleg har det offisielle namnet BNT162b2, gir 94 prosents vern mot covid-19. Det betyr at 94 prosent av dei vaksinerte blir verna mot koronaviruset.

Den er ein såkalla mRNA-vaksine og må takast i to dosar, med tre vekers mellomrom. Etter den andre dosen er teken, går det éi veke før vaksinen har oppnådd full effekt.

Det er vanleg at vaksinar har biverknader, men dei fleste er milde og forbigåande. Nokre biverknader blir først oppdaga når vaksinen blir brukt og gitt til mange fleire og meir varierte grupper enn i studiane, ifølgje FHI.

Det er ikkje meldt om alvorlege biverknader i samband med Pfizer/Biontech-vaksinen. Det er rett nok registrert nokre få allergiske reaksjonar i USA, ifølgje VG. Det er likevel liten grunn til bekymring, meiner Statens legemiddelverk.

Moderna-vaksinen hakk i hæl

Førre veke kunngjorde EMA at dei framskundar avgjerda si om Modernas vaksine i EU fram til 6. januar, éi veke tidlegare enn venta. Dette har vore mogleg sidan den amerikanske legemiddelprodusenten Moderna har oversendt ytterlegare data tidlegare enn planlagt.

USAs mat- og legemiddeltilsyn FDA gav før helga naudgodkjenning av Moderna-vaksinen, og allereie måndag blir rulla 6 millionar dosar ut frå lageret.

Moderna-vaksinen er den andre koronavaksinen som blir godkjend for bruk i eit vestleg land. Denne vaksinen gir, til liks med Pfizer-vaksinen, 94 prosent vern mot covid-19.

I helga vart det kjent at Noreg har sikra seg 1,9 millionar dosar av Moderna-vaksinen, ifølgje VG. Gjennom EU-systemet kan Noreg òg seinare få tilgang til vaksinekandidatane til både Oxford/AstraZeneca, Curevac, Sanofi/GSK og Johnson & Johnson.

