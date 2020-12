FN: Opprørarar under kontroll i Den sentralafrikanske republikken

utenriks

Opprørsstyrkar samla seg i ein by ikkje langt frå hovudstaden Bangui i helga og byrja å marsjere mot hovudstaden langs strategisk viktige vegar.

Talsperson Vladimir Monteiro for MINUSMA seier det har vore samanstøytar etter at dei fredsbevarande styrkane vart sende for å blokkere opprørsstyrkane på veg mot Bangui, men at situasjonen er under kontroll.

Men den væpna opprørsgruppa skal framleis vere på bakken ved Bossembele, rundt 15 mil utanfor Bangui, ifølgje kjelder tett på situasjonen.

Søndag opplyste leiarane av dei tre største opprørsgruppene i landet at dei har sameina seg i Koalisjonen av patriotar for endring (CPC). Koalisjonen blir leidd av ekspresident François Bozize, ifølgje regjeringa og FN.

Regjeringa som blir leidd av president Faustin-Archange Touadera, har skulda koalisjonen for å vere i ferd med å gjennomføre eit statskupp. Koalisjonen har på si side kravd at valet 27. desember blir utsett til fred og tryggleik er sikra.

(©NPK)