Grønt lys for bruk av Pfizers koronavaksine i EU og Noreg

Vaksinasjonen er venta å byrje innan få dagar i EU og Noreg.

Før dei første sprøytestikka kan setjast, må vaksinane òg formelt godkjennast av EU-kommisjonen. Det har vore venta at det vil skje på vesle julaftan, men EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skriv på Twitter måndag ettermiddag at det kan skje allereie same kveld.

Deretter kan distribusjonen til medlemslanda – og Noreg – byrje kort tid etterpå.

Noreg startar søndag

I Noreg startar vaksinasjonen mest sannsynleg 27. desember. Dei første som får vaksinen, er sjukeheimsbebuarar, og den aller første dosen skal setjast i Oslo-området. Når bebuarar på sjukeheimane landet rundt er vaksinert, er det dei aller eldste – 85 år og eldre – som står for tur.

Etter planen får Noreg rundt 50.000 dosar i romjula. Deretter kjem det rundt 40.000 dosar i veka i januar. Kvar pasient treng to dosar av vaksinen.

Ikkje heilt på likt

EU-kommisjonen har vore oppteken av at vaksinasjonen skal byrje på likt i heile unionen. Danskane har gjort det klart at dei vil starte så fort dei byrjar å ta imot dosane.

EU-kommisjonen ønskjer at heile unionen skal byrje vaksinasjonen mellom 27. og 29. desember, men i somme land kan det dryge noko lenger. Tekniske omsyn gjer at Nederland først reknar med å komme i gang 8. januar.

Vaksinen frå Pfizer/Biontech er den første som blir godkjend i EU og Noreg. Også Modernas vaksine er venta å vere klar for distribusjon og bruk i EU innan kort tid. Det ligg an til at EMA gir godkjenninga si i eit møte 6. januar, éi veke tidlegare enn planlagt.

Utvikla på rekordtid

I Storbritannia, USA og Canada har Pfizer og Biontechs vaksine allereie fått naudgodkjenning. I desse landa er vaksinasjonen allereie i gang, og hundretusenvis har alt fått vaksinen.

Den nye vaksinen er utvikla på rekordtid. Vanlegvis pleier det å ta opp mot ti år å utvikle ein slik vaksine. I staden har legemiddelindustrien greidd det på rundt ti månader. Allereie i januar starta dei arbeidet med å utvikle ein vaksine mot det som på det dåverande tidspunktet berre var eit ymt om ein pandemi.

Ingen alvorlege biverknader

Vaksinen er ein såkalla mRNA-vaksine og går offisielt under nemninga BNT162b2. Han gir 94 prosents vern mot covid-19.

Dei to dosane skal takast med tre vekers mellomrom, og vaksinen får full effekt ei veke etter at den andre dosen er teken.

Det er vanleg at vaksinar har biverknader, men dei fleste er milde og forbigåande. Somme biverknader blir først oppdaga når vaksinen blir teken i bruk og blir gitt til mange fleire og meir varierte grupper enn i studiane, ifølgje FHI.

Det er ikkje meldt om alvorlege biverknader i samband med Pfizer/Biontech-vaksinen, men det er registrert nokre få allergiske reaksjonar i USA og Storbritannia. Det er likevel liten grunn til bekymring, meiner Statens legemiddelverk.

Moderna-vaksinen hakk i hæl

USAs mat- og legemiddeltilsyn FDA gav før helga naudgodkjenning av Moderna-vaksinen, og allereie måndag blir 6 millionar dosar rulla ut frå lageret. Denne vaksinen gir, til liks med Pfizer-vaksinen, 94 prosent vern mot covid-19.

Moderna-vaksinen er den andre koronavaksinen som blir godkjend for bruk i eit vestleg land, og ei europeisk godkjenning er altså venta rett over nyttår.

I helga vart det kjent at Noreg har sikra seg 1,9 millionar dosar av Moderna-vaksinen, ifølgje VG. Gjennom EU-systemet kan Noreg òg seinare få tilgang til vaksinar frå Oxford/AstraZeneca, Curevac, Sanofi/GSK og Johnson & Johnson når desse er godkjende.

EU har bestilt 160 millionar dosar av Pfizer-vaksinen og 200 millionar av den frå Moderna.

