Koronavaksinasjonen startar i romjula

utenriks

EUs legemiddelbyrå EMA gav måndag grønt lys til Pfizer og Biontechs koronavaksine, og få timar seinare vart den formelt godkjent av EU-kommisjonen.

– Koronavaksinen er nærare enn nokon gong. Same dag som sola snur og vi går mot lysare dagar, så godkjenner EU den første koronavaksinen, seier statsminister Erna Solberg (H) i ei pressemelding måndag kveld.

Vaksinen er ein såkalla mRNA-vaksine og skal gi 94 prosents vern mot covid-19. Den blir gitt i to dosar med tre vekers mellomrom.

Vaksinen er ikkje testa på den nye virusvarianten N501Y, som no er påvist i Storbritannia og fleire andre land, blant dei Danmark. Denne har vist seg langt meir smittsam.

Ifølgje EMA er det likevel ikkje noko som tilseier at vaksinen ikkje fungerer òg mot denne virusvarianten.

Biverknader

Drygt kvar tiande som får vaksinen som no er godkjend, opplever biverknader som smerte der ein får sprøyten, trøyttleik, hovudverk og feber.

Vaksinen er berre godkjent til bruk for dei over 16 år, og han kan berre givast til gravide i samråd med lege.

Det er òg reist spørsmål ved om vaksinen bør givast til enkelte allergikarar, og alle må vere til observasjon i 15 minutt etter å ha fått han.

Det er likevel liten grunn til bekymring, meiner Statens legemiddelverk.

Sjukeheimsbebuarar

I Noreg startar vaksinasjonen mest sannsynleg 27. desember, opplyser medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB.

Dei første som får vaksinen, er sjukeheimsbebuarar, og den aller første dosen skal setjast i Oslo-området. Når bebuarar på sjukeheimane landa rundt er vaksinert, er det dei aller eldste – 85 år og eldre – som står for tur.

Etter planen får Noreg rundt 50.000 dosar i romjula. Deretter kjem det rundt 40.000 dosar i veka i januar. Kvar pasient treng to dosar av vaksinen.

Alt i bruk

Vaksinen frå Pfizer/Biontech er den første som er godkjent for bruk i EU og Noreg.

– Eg er glad for at vi no er eit skritt nærare vaksinasjon. Dette har vi venta på, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Storbritannia, USA og Canada har alt gitt nødgodkjenning, og i desse landa har hundretusenvis alt fått vaksinen.

6. januar blir det venta at EMA òg godkjenner Modernas vaksine og at distribusjonen av denne kan starte kort tid etter.

Millionar av dosar

EU har bestilt 160 millionar dosar av Pfizer-vaksinen og 200 millionar av Moderna-vaksinen.

Noreg har sikra seg 1,9 millionar dosar av Moderna-vaksinen, og gjennom EU-systemet kan Noreg òg seinare få tilgang til vaksinar utvikla av Oxford/AstraZeneca, Curevac, Sanofi/GSK og Johnson & Johnson.

– Det kan tenkjast at ein byrjar med éin vaksine og held fram med ein annan vaksine. Det er ein del ting vi ikkje veit enno, til dømes kor lenge vernet av desse vaksinane varer, seier Madsen.

(©NPK)