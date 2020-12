Livstid i fengsel for antisemittiske angrep i Tyskland

utenriks

Det høgreekstremistiske angrepet 9. oktober 2019 kunne vorte det verste antisemittiske massedrapet i landet sidan andre verdskrigen. Ei låst dør hindra den tungt væpna gjerningsmannen i å komme seg inn i synagogen, der 52 truande markerte jom kippur, den heilagaste dagen i den jødiske kalenderen.

I staden skaut og drap han ei tilfeldig forbipasserande kvinne og ein mann på ein kebabstad i nærleiken.

– Avskyeleg

– Angrepet var ein av dei mest avskyelege antisemittiske handlingane sidan andre verdskrigen, sa aktor Kai Lohse i prosedyren sin. Dommen er i tråd med Lohses påstand.

Mannen handla ut frå ein «rasistisk, framandfiendtleg og antisemittisk ideologi», seier Lohse. Han seier det ikkje berre var eit angrep på dei som vart drepne men «på jødisk liv i Tyskland i sin heilskap».

– På slutten av dette marerittet, drap han to personar og såra og traumatiserte ein rekkje andre.

Video og manifest

Rettssaka mot 28-åringen har vart i fem månader. I retten har den høgreekstreme mannen nekta for at holocaust – folkemordet på europeiske jødar under 2. verdskrig – fann stad. Han har ikkje uttrykt anger overfor dei som var målet for angrepet. I staden har han understreka at «det var ikkje ein feil å angripe synagogen, dei er mine fiendar».

28-åringen hadde militær kledning og filma angrepet medan han kringkasta det på nettet. Han la òg fram eit manifest der han fremja den kvinnediskriminerande neo-fascistiske ideologien sin. Angrepet hadde fleire likskapstrekk med moskéangrepa på New Zealand, og 28-åringen seier gjerningsmannen i Christchurch har vore ein inspirasjon.

Ein psykiater seier i evalueringa si at mannen verka skuffa over at han ikkje kom seg inn i synagogen. Ifølgje psykiateren har 28-åringen symptom på schizofreni, paranoia og autisme, som gjer at han ikkje er i stand til å føle «empati med andre», men at han føler seg overlegen andre menneske.

(©NPK)