Restriksjonane blir skjerpa i hovudstaden i Sør-Korea

Dødstalet måndag er ny rekord i Sør-Korea, som har vore mindre ramma av pandemien enn mange andre land.

Samtidig vart 926 nye smittetilfelle registrerte. For å bremse spreiinga blir restriksjonane innskjerpa i Seoul, og det blir innført forbod mot samlingar på fleire enn fire personar. Nokre unntak finst, men i utgangspunktet gjeld regelen både inne og ute.

– Dersom vi ikkje taklar det eksplosive talet på tilfelle, kan Seoul oppleve det same som New York og London vart utsette for: Tomme gater og nedstenging, seier fungerande ordførar Seo Jung-hyup.

