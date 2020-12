utenriks

Søndag varsla Damberg at det blir innført innreiseforbod frå Storbritannia, eit vedtak regjeringa gjorde måndag.

Tiltaket blir forklart med frykt for spreiing av ein meir smittsam koronavariant. Damberg understrekar at svenske statsborgarar ikkje vil nektast innreise til heimlandet, og det er fleire unntak for innreiseforbodet.

(©NPK)