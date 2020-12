To dømde for aktlaust drap etter lastebiltragedien i Essex

utenriks

43 år gamle Gheorghe Nica frå Essex i Storbritannia og den 23 år gamle sjåføren Eamonn Harrison frå County Down i Nord-Irland er dømde for 39 tilfelle av aktlaust drap. Den eine av dei to mennene er òg dømd for å ha medverka til ulovleg innvandring, skriv Sky News.

Tragedien skjedde 23. oktober 2019. Migrantane vart freista frakta av menneskesmuglarar frå Frankrike via Belgia til Storbritannia, ifølgje påtalemakta.

Vietnamesarane var plasserte i ein kjølekonteinar med kjølesystem som var skrudd av i ein lastebil. Då konteinaren vart opna av ein sjåfør i Purfleet i Essex, var passasjerane døde.

Mannen som opna konteinaren og fann dei døde migrantane, Maurice Robinson, har tidlegare erklært seg skuldig i aktlaust drap.

I rettssaka i London var det fire andre menn som var tiltalte. Dei to andre vart dømde for å ha medverka til ulovleg innvandring. Ingen av dei fire erklærte seg skuldige i dei mest alvorlege tiltalepunkta.

