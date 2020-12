Vaksinasjonen blir trappa opp i USA

utenriks

Ein akuttsjukepleiar ved Hartford Hospital i Connecticut vart måndag den første til å få ei sprøyte med Modernas vaksine, som fredag vart hastegodkjent for bruk av styresmaktene.

– Eg føler meg privilegert, sa Mandy Delgado.

Pfizer-Biotechs vaksine vart teken i bruk for éi veke sidan, og innan utgangen av januar skal 50 millionar amerikanarar ha fått den første dosen av denne, opplyser helseminister Alex Azar.

Innan mars skal 100 millionar etter planen ha fått minst éin dose med ein av dei to vaksinane, ifølgje han.

Enklare distribusjon

Medan Pfizer-Biontechs vaksine må lagrast i minus 70 grader, kan Moderna-vaksinen lagrast i minus 20, noko som gjer den langt enklare å distribuere.

Fleire andre vaksinar er òg på trappene, og Azar er optimist. Han seier at tilstrekkeleg mange amerikanarar dei kommande månadene vil bli vaksinerte til at USA kan vende tilbake til det normale igjen i andre kvartal.

Sjølv om opptrappinga av vaksinasjon er godt nytt, opplever USA samtidig rekordhøg smittespreiing og tronar i toppen i verda i talet på koronadødsfall.

Hardt ramma

Over 18 millionar har hittil fått påvist koronasmitte i USA, der det er registrert over 325.000 koronarelaterte dødsfall.

USA har dermed 98 koronadødsfall per 100.000 innbyggjarar, nesten fem gonger meir enn gjennomsnittet i verda og over 13 gonger meir enn i Noreg, som har sju koronadødsfall per 100.000 innbyggjarar.

Fredag vart det meldt om ny rekord i talet på koronadødsfall i USA med 2.814, og laurdag fekk nærare 250.000 påviste smitte. Også det var ny rekord.

Over 113.000 koronasmitta var måndag innlagd på sjukehus i USA.

(©NPK)