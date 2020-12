2020 er det dødelegaste året i USA nokosinne – forventa levealder kan falle med tre år

utenriks

I 1918 døydde det 46 prosent fleire folk i USA enn i året før. Til liks med i 2020 var òg 1918 eit år med pandemi, då USA som resten av verda sleit med spanskesykja. Samtidig døydde fleire titusen amerikanarar i 1. verdskrig det året.

Dei endelege tala for kor mange som døyr i 2020, er ikkje klare før eit godt stykke over nyttår. Men anslaga seier at USA vil registrere 3,2 millionar dødsfall, 15 prosent fleire enn i 2019.

Dødstala stig naturleg nok år for år på grunn av befolkningsveksten, men delen av befolkninga som døydde, sokk i 2019 på grunn av framsteg i behandlinga av hjartesjuke og kreftpasientar. Då steig forventa levealder med fleire veker.

I år er det venta at den forventa levealderen vil søkke med så mykje som tre år, seier Robert Andersen i USAs smitteverninstitutt.

Auke for fleire sjukdommar

Den kraftige veksten i dødsfall i år kjem truleg av koronaviruset. USA har registrert fleire koronadødsfall enn nokon andre land, og har så langt registrert rundt 320.000 koronadødsfall.

Det har òg vore ein vekst i dødsfall på grunn av andre sjukdommar. Ein auke i dødsfall på grunn av lungebetennelse kan vere koronatilfelle som gjekk under radaren i starten av året, men også for hjartesjukdom, diabetes og demens har døyelegheita auka i år.

Fleire av desse tilfella kan likevel vere knytte til korona på grunn av eit svekt immunforsvar eller at det har vore vanskelegare å få hjelpa ein treng.

Korona tek liv utan å smitte

Talet på sjølvmord fall i USA i 2019 samanlikna med 2018-tal, men ser ut til å auke igjen i år. Overdosedødsfalla stig òg kraftig.

Begge desse gruppene blir òg knytte til koronapandemien som eit døme på at sjukdommen tek liv òg blant dei som ikkje er smitta.

Til dømes har koronarestriksjonar gjort det vanskelegare for narkolangarar å få tak i stoff, noko som har gjort at det har vorte blanda inn fentanyl i heroin, kokain og amfetamin.

