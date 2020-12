Brexit-forhandlar gjer eit siste forsøk

utenriks

– Vi er verkeleg i den avgjerande augneblinken, og vi gir det eit siste forsøk, sa Barnier til pressa på veg inn til eit orienteringsmøte med EU-ambassadørane i Brussel seint tysdag ettermiddag.

Leiarar og forhandlarar på begge sider har enno ikkje gitt opp håpet om ei brexitløysing.

– Om ti dagar skal Storbritannia forlate den indre marknaden, og eg vil halde fram med å jobbe, med full innsyn frå EU-parlamentet og medlemsstatane, la Barnier til.

Også EU-parlamentarikarar får høyre frå sjefforhandlaren i unionen to dagar før julaftan. Parlamentet har allereie gjort det klart at dei ikkje rekk å gi samtykket sitt til ein eventuell avtale før overgangsperioden går ut ved nyttår.

Fiske, særleg EUs tilgjenge til britiske farvatn, ser no ut til å vere den siste store bøygen. Tenestemenn seier EU kan gå med på å kutte kvotane sine med 25 prosent, medan britane vil helst gi europearane langt mindre.

Ifølgje The Guardian har EU-kommisjonens leiar bede medlemslanda vurdere eit britisk tilbod om å kutte kvotane til EU-fiskarane med 35 prosent, i staden for 60 prosent, slik britane har sagt før. Danmark og Frankrike skal vere dei som held igjen mest no.

Parallelt med forhandlingane blir utforska moglege nødløysingar. Den mest nærliggjande er ei mellombels innføring av ein avtale, men det føreset at det er ein avtale å innføre. Å utsetje fristen eller «stoppe klokka» er andre moglegheiter, men alle desse er juridisk komplisert.

Med berre få dagar igjen før britane forlèt den indre marknaden, har ein ny virusvariant i Storbritannia gjort ting endå meir komplisert. Fleire EU-land har stengt grensene og stansa fly og tog frå Storbritannia, men EU-kommisjonen vil opne for nødvendige reiser igjen.

(©NPK)