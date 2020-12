Colombia nektar å vaksinere papirlause

utenriks

Colombia har ein stor del papirlause migrantar frå nabolandet Venezuela. Det bur over 1,7 millionar venezuelanarar i Colombia, og rundt halvparten av dei skal vere papirlause.

President Ivan Duque varsla i eit radiointervju at dei papirlause ikkje vil bli omfatta av Colombias omfattande vaksinasjonsprogram. Det er nødvendig for å unngå at «alle tar seg over grensa for å bli vaksinert», seier presidenten.

Han møter kritikk frå opposisjonen for avgjerda.

– Frå eit epidemiologisk synspunkt er det ein dårleg idé ikkje å vaksinere venezuelanarar. Men mest av alt er det eit uetisk forslag. Det utesluttar dei mest utsette og diskriminerer på eit nesten hatefullt vis ei gruppe menneske på grunn av nasjonaliteten og migrantstatusen deira, skriv tidlegare helseminister Alejandro Gaviria på Twitter.

