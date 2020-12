Desperat helsearbeidarmangel i California

utenriks

500 ekstra sjukepleiarar, legar og andre helsearbeidarar er så langt henta inn av delstatsstyresmaktene i California for å behandle dei mest alvorlege sjukdomstilfella av covid-19. Dei er utplasserte på sjukehus som er i ferd med å nå full kapasitet.

Delstatsstyresmaktene har bede utanlandske partnarar, mellom anna i Australia og Taiwan, om hjelp til å unnvere spesielt sjukepleiarar som er trena i akutt- og intensivbehandling.

California er den einaste delstaten i USA som har strenge reglar for talet på helsearbeidarar per pasient. Det blir kravd ein sjukepleiar for kvar andre pasient på intensivavdelingar og ein sjukepleiar for kvar fjerde pasient på akuttavdelingar.

Men som følgje av smittetrykket blir desse reglane i praksis unnateke.

(©NPK)