EU vil gjenopne fly- og togruter til koronaramma Storbritannia

utenriks

Ei rekkje land har innført innreiseforbod frå Storbritannia etter at det vart oppdaga ein ny variant av koronaviruset som spreier seg raskare.

– Sjølv om det er viktig å vere raskt ute med tiltak for å hindre spreiing, bør det leggjast til rette for nødvendige reiser og transitt. Fly- og togforbod bør opphevast for å sikre at slike reiser er mogleg og for å unngå forstyrringar i vareleveransar, skriv kommisjonen i ei pressemelding.

Samtidig rår kommisjonen ifrå alle ikkje-nødvendige reiser til og frå Storbritannia framleis.

