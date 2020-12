Gigantisk koronakrisepakke klar til å bli godkjend av Trump

utenriks

Måndag kveld stemde kongressmedlemmene i Representanthuset over krisepakken, og han vart vedteken med 359 stemmer mot 53. Også Senatet godkjende krisepakken, som no blir send til president Donald Trump.

Det betyr at bedrifter og privatpersonar kan få etterlengta krisemiddel, etter at ein lang periode med kjekling om pakken no er avslutta.

Det var venta at krisepakken skulle bli vedteken før presidentvalet i november, men då kom ikkje partane til semje. Pakken som vart offentleggjord søndag, var fremja av begge parti og vart vedteken på få timar i Kongressen.

Får sjekk på 600 dollar

Krisepakken inneheld middel for å dekkje kostnader til vaksinedistribusjon.

Dei fleste amerikanarar får ein sjekk på 600 dollar. Arbeidslause får 300 dollar ekstra i veka i 10 veker. Næringslivet skal på si side få krisehjelp til ein verdi av 300 milliardar dollar.

25 milliardar dollar skal gå til å hjelpe folk med husleiga, 15 milliardar til teater og andre scenar, 82 milliardar til skular og universitet og 10 milliardar til barneomsorg.

Pakken har ein verdi på om lag 900 milliardar dollar, tilsvarande drygt 7.730 milliardar kroner. Til samanlikning er det norske statsbudsjettet på 1.443 milliardar.

Ville ha meir

Demokratane ville likevel helst hatt endå meir. I eit brev til kollegaene sine, skriv Nancy Pelosi, Demokratanes fleirtalsleiar i Representanthuset, at pakken er eit første steg og at meir hjelp vil komme når Joe Biden tiltrer som president.

– Dette dannar modell for det vanskelege arbeidet som ligg føre oss, seier den påtroppande presidenten.

– På nyåret må Kongressen umiddelbart setje i gang og samle støtte til vår covid-19-plan, til støtte for familiar som slit og til investeringar i arbeidsplassar og økonomisk atterreising, seier Biden.

(©NPK)