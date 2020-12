Kreml hevdar Navalnyj lir av forfølgingsvanvit

utenriks

Utviklinga skjer etter at Russland kalla Sverige, Frankrike og Tysklands Moskva-ambassadørar inn på teppet tysdag.

Sverige, Tyskland og Frankrike er dei tre landa der forskarar ved laboratorium uavhengige av kvarandre har slått fast at Navalnyj vart forgifta med den russiske nervegifta novitsjok i august i år.

44 år gamle Navalnyj vart akutt sjuk om bord på eit fly frå Sibir til Moskva i august, og den russiske etterretningsorganisasjonen FSB er skulda for å stå bak.

Forfølgingsvanvit

Analysane i dei tre landa er bakgrunnen for at EU har innført sanksjonar mot høgtståande russiske tenestepersonar nære president Vladimir Putin over forgiftinga av Navalnyj. No svarer Kreml med å utvide lista over representantar for EU-medlemsland som blir nekta innreise til Russland.

Måndag vart det kjent at Navalnyj sjølv hadde lurt ein av dei som er mistenkte for å ha stått bak forgiftinga, til å innrømme at FSB-agentar hadde prøvd å drepe han ved å plassere gift i underbuksene hans.

Putins talsperson Dmitrij Peskov hevdar tysdag at Navalnyj er ein sjuk mann som lir av forfølgingsvanvit og psykologiske kompleks rundt autoritetar og makt. Han viser òg megalomanske trekk, ifølgje Peskov.

Avviser skuldingar

FSB kalla måndag Navalnyjs telefonoppringing ein «provokasjon», sett i scene i nært samarbeid med vestleg etterretning «for å diskreditere FSB».

Dei kallar òg videoopptaket av samtalen for «ei forfalsking».

Russland har gjentekne gonger avvist å ha noko med attentatet å gjere. Førre veke sa president Vladimir Putin at dersom tryggingstenesta i landet hadde hatt noko med attentatet å gjere, så ville Navalnyj ha vore død.

