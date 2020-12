Menneskerettsadvokat arrestert i Uganda

utenriks

Opiyo er grunnleggjar og leiar av menneskerettsorganisasjonen Chapter Four og har tidlegare vore forsvarar for opposisjonsleiaren Robert Kyagulanyi, som er betre kjent under artistnamnet Bobi Wine.

Wine blir rekna som den einaste reelle utfordraren til Ugandas president Yoweri Museveni, som har sete ved makta i 36 år og satsar på attval i presidentvalet 14. januar.

Då Wine vart arrestert førre månad, skulda for å ha brote koronareglane under valmøte, utløyste det omfattande protestar og samanstøytar der 37 menneske vart drepne.

