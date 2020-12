Navalnyj-saka: Russland kallar ambassadørar inn på teppet

utenriks

Ifølgje Reuters, som viser til det statlege russiske nyheitsbyrået Ria, er det snakk om sanksjonar knytte til den russiske regimekritikaren Aleksej Navalnyj.

EU har innført sanksjonar mot høgtståande russiske tenestepersonar nære president Vladimir Putin over forgiftinga av Navalnyj.

Sverige, Tyskland og Frankrike er dei tre landa der forskarar ved laboratorium uavhengig av kvarandre har slått fast at Navalnyj vart forgifta med den russiske nervegifta novitsjok i august i år.

Måndag vart det kjent at Navalnyj sjølv hadde lurt ein av dei som er mistenkt for å ha stått bak forgiftinga, til å innrømme at FSB-agentar hadde forgifta han via underbuksene.

(©NPK)