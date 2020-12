utenriks

I tillegg må reisande frå dei to landa gå i karantene i ti dagar, opplyser samferdselsminister Cora van Nieuwenhuizen. Ho seier styresmaktene er i dialog med fly- og ferjeselskap om korleis testane skal kontrollerast. Ministeren kan ikkje love at det blir opna att før jul.

Nederland er eitt av mange land som har sett ein stoppar for reisande frå Dei britiske øyane etter at det vart oppdaga ein ny variant av viruset. EU har bede om at det blir opna for nødvendige reiser og varetransport.

