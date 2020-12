Paven velsignar vaksinar som er baserte på vev frå aborterte foster

utenriks

Vatikanets eige vaktbikkjekontor for kva som er akseptabelt og ikkje for katolikkane i verda opplyser at det har fått fleire spørsmål om saka dei siste månadene. Biskopar, katolske grupper og ekspertar har gitt blanda svar på problemstillinga.

Men ifølgje Vatikanet er det greitt for medlemmer av den romersk-katolske kyrkja å ta koronavaksine, òg dersom den er utvikla basert på forsking som tek i bruk fostervev frå aborterte foster.

Vatikanet understrekar at det ikkje må tolkast som at det blir gitt grønt lys til å bruke slikt materiale i forsking.

Ifølgje Vatikanet baserer koronavaksinane som no er i ferd med å bli gitt til befolkninga i verda, seg på forsking som bruker vev frå to foster som vart aborterte i førre hundreår.

Vatikanet har ikkje svart på om og når pave Frans vil bli vaksinert. Det er venta at 84-åringen vil bli vaksinert i god tid før ei planlagd pilegrimsreise til Irak i mars.

– Det er ikkje ein regel eller moralsk forplikting at ein må ta vaksinen, men det må vere frivillig. Men det moralske spørsmålet om vaksinar dreier seg ikkje berre om plikta til å verne eiga helse, men òg om plikta til å gjere det beste for fellesskapet, heiter det i fråsegna frå Vatikanet.

(©NPK)