Putin har sikra seg livsvarig immunitet

Lova sikrar Putin og andre presidentar livsvarig plass i Føderasjonsrådet, som er overhuset i den russiske nasjonalforsamlinga.

Medlemmer av Føderasjonsrådet og den næraste familien deira er ikkje berre sikra immunitet mot straffeforfølging, men kan heller ikkje avhøyrast av politiet eller andre etterforskarar, blir arresterte eller bli gjenstand for husransaking .

Russlands grunnlov sikra frå før sitjande presidentar slik immunitet, men ikkje etter at dei forlèt presidentposen.

Den nye immuniteten til presidenten inngår i grunnlovsendringane som vart vedtekne med overveldande fleirtal i ei folkeavstemming sist sommar.

Endringane opnar òg for at 68 år gamle Putin, som har vore president og statsminister i to tiår, kan bli sitjande som president til 2036.

Underhuset i nasjonalforsamlinga vedtok tysdag òg ei lovendring som gjer det ulovleg å innhente eller dele informasjon om tilsette innan russisk påtalemakt og rettsvesen, innan politiet og tryggingstenesta, eller innan det russiske forsvaret.

Også denne lovendringa må underteiknast av Putin, men dette blir rekna som ein formalitet.

