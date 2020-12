Regjeringa i Sverige vil endre grunnlova for å takle kriser

utenriks

Statsminister Stefan Löfven sa på ein pressekonferanse tysdag at den svenske grunnlova opnar for ei rekkje moglegheiter for å verne befolkninga i krig. Men han meiner det trengst større spelerom for å setje i verk tiltak under kriser i fredstid – som pandemiar, terrorangrep eller naturkatastrofar.

Ein komité skal setjast saman for å vurdere moglege lovendringar. Alle partia i Riksdagen vil vere representert i komiteen.

– Ikkje unntakstilstand

Innanriksminister Mikael Damberg seier det i nokre tilfelle kan vere aktuelt å la regjeringa vedta mellombelse lover. Damberg trur likevel ikkje at det vil vere nødvendig å gjere det enklare å innføre unntakstilstand.

Utgreiinga til komiteen blir venta å vere ferdig ein gong etter det svenske valet i 2022.

Tydelegare nasjonal styring

I tillegg fastslår regjeringa at det trengst endringar i den svenske eldreomsorga, som er hardt ramma av koronapandemien.

– Sverige har mislukkast med å verne dei eldre, erkjenner statsministeren.

Han peikar på at eldreomsorga har vore underfinansiert i lang tid under skiftande regjeringar. Tydelegare nasjonal styring er nødvendig, ifølgje Löfven. Ei utgreiing av ei ny lov for eldreomsorga skal setjast i verk.

