Senator: Toppar i USAs finansdepartement ramma av dataangrepet

Det amerikanske finansdepartementet er eitt av dei mest beskytta miljøa i USA og handterer svært marknadskritisk informasjon.

Ifølgje senator Ron Wyden vart e-postsystemet leiinga i departementet brukar, ramma av det massive dataangrepet mot USA som nyleg vart avslørt.

Wyden seier at det ikkje er noko som tyder på at dataa til skattebetalarane er utsett, men at det dreier seg om eit betydeleg dataangrep mot finansdepartementet. Fleire titals e-postkontoar knytt til departementet er ramma, og krypteringsnøklsr er stolne, seier senatoren.

– Departementet veit framleis ikkje alt om kva hackarane gjorde eller nøyaktig kva informasjon som er på avvegar, seier Wyden.

Amerikansk etterretning skuldar Russland for å ha stått bak dataangrepet, men president Donald Trump har lufta moglegheita for at det kan ha vore eit kinesisk angrep.

Finansdepartementet vil ikkje kommentere Wydens utsegner.

IT-giganten Microsoft avslørte førre veke at meir enn 40 offentlege etatar, tenkjetankar og IT-selskap var ramma av dataangrepet. Selskapet varsla finansdepartementet om at fleire av e-postkontoane deira var ramma.

