Sverige passerte 8.000 koronadødsfall i helga

Til saman har 389.439 personar fått påvist koronasmitte i Sverige, viser tal frå Folkhälsomyndigheten. 8.167 av desse er registrerte sidan fredag.

I Danmark er det registrert 2.543 smitta og 17 dødsfall det siste døgnet, opplyser Statens Serum Institut (SSI). Hittil har 140.175 fått påvist smitte, medan 1.070 har døydd i Danmark.

Tysdag kom elles helseminister Magnus Heunicke med ei positiv koronanyheit.

– SSI har rekna på at reproduksjonstalet er nede i 0,9. Det betyr at smitten byrjar å minke. Tiltaka og innsatsen i samfunnet ser ut til å verke, skriv Heunicke på Twitter. Tidlegare låg R på 1,2, noko som inneber aukande smitte. Helseministeren understrekar at det framleis er mykje smitte i Danmark og ber folk halde fram med tiltaka.

Det er for tida 723 innlagde på danske sjukehus. 83 personar ligg på intensivavdeling, 48 med respirator.

