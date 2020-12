Tor Wennesland blir FN-utsending i Midtausten

utenriks

Wennesland tek over for bulgarske Nickolay Mladenov, som har hatt posten i snart seks år og som no blir spesialutsending i Libya.

Den teologiutdanna norske diplomaten blir no den øvste representanten til generalsekretæren i all politisk og diplomatisk innsats knytt til fredsprosessen mellom Palestina og Israel.

Avgjerda om å utnemne han vart ifølgje Reuters teken i Tryggingsrådet tysdag førre veke, etter forslag frå generalsekretær António Guterres som kunngjorde utnemninga måndag.

– Jobben min blir å finne moglegheiter for ein varig, forhandla tostatsløysing innanfor eksisterande avtalar og resolusjonar. Eg vil arbeide for å attskape tillit mellom partane, slik at dei kan møtast ved forhandlingsbordet, seier Wennesland i ein kommentar formidla av UD.

Lang fartstid

Wennesland er i dag Noregs spesialrepresentant til fredsprosessen i Midtausten og har lang fartstid innan diplomatiet, mellom anna som ambassadør i Egypt og Libya.

– Med den lange erfaringa si frå regionen og det store kontaktnettet sitt, vil Wennesland bli ein viktig ressurs for arbeidet i verdssamfunnet for ei tostatsløysing på konflikten, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ein kommentar.

I 1996 vart Wennesland rådgivar for dåverande planleggingsminister Terje Rød-Larsen, ein av arkitektane bak Oslo-avtalen mellom Israel og palestinarane.

Rød-Larsen fekk ein heller kort karriere som statsråd og måtte gå av etter ein dryg månad som følgje av ei skattesak, og Wennesland vende då tilbake til Utanriksdepartementet.

Frå 2007 til 2008 var han rådgivar for utsendinga til den såkalla Midtausten-kvartetten i Midtausten, Storbritannias tidlegare statsminister Tony Blair. Deretter følgde ein periode som leiar for det norske representasjonskontoret i dei palestinske områda, og han har òg på vegner av Noreg leia givarlandsgruppa for Palestina (AHLC).

Ingen prosess

Det er derfor ein erfaren diplomat som no overtek som FNs spesialkoordinator for ein fredsprosess som ikkje lenger er nokon prosess, sidan partane ikkje har møtt kvarandre ved forhandlingsbordet på fleire år.

Håpet om ein fredsavtale byrja å svinne då Benjamin Netanyahu vart valt til statsminister i spissen for ein høgrekoalisjon i Israel i 2009. Alt åtte år tidlegare hadde Netanyahu, som også var statsminister frå 1996 til 1999, slått fast at Oslo-avtalen var gravlagd.

Før valet i 2015, der Netanyahu vart attvald, lova han at ein palestinsk stat aldri ville komme i regjeringstida hans, eit løfte han så langt har halde.

Ulovlege busetjingar

Trass i sterk kritikk frå FNs tryggingsråd og land som Noreg, har Israel under Netanyahus leiing halde fram utvidinga av dei ulovlege busetjingane på den okkuperte Vestbreidda og gradvis ete opp området som var tiltenkt ein palestinsk stat.

Palestinarane, med president Mahmoud Abbas i spissen, held fast på at ytterlegare forhandlingar er nyttelause så lenge bygginga held fram, og ikkje noko tyder på snarleg byggjestans.

USAs avtroppande president Donald Trump har kasta ytterlegare bensin på bålet med å heidre Jerusalem som Israels hovudstad, og dessutan med ein såkalla fredsplan som er utarbeidd i nært samarbeid med israelske styresmakter og utan palestinsk medverknad.

Utfordrande

Wennesland får derfor inga lett oppgåve når han skal prøve å få Israel til å etterleve FNs fleire resolusjonar med krav om tilbaketrekking frå okkuperte palestinske område og byggjestans i ulovlege busetjingar, for deretter å føre partane tilbake til forhandlingsbordet.

– Eg ser fram til å ta fatt på denne utfordrande jobben, og til å jobbe saman med partane, FNs medlemsland og den svært dyktige FN-staben i Jerusalem og New York, seier Wennesland.