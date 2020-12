Vald og lovløyse pregar grenseområda mellom Colombia og Venezuela

utenriks

I områda langs den over 2.000 kilometer lange grensa mellom Colombia og Venezuela har den colombianske regjeringa lite kontroll på si side, medan nabolandet Venezuela er herja av ei økonomisk og politisk krise.

I dei 24 kommunane i Colombia som grensar til Venezuela, er det så langt i år registrert 472 drap og 13 kidnappingar, ifølgje ein rapport frå den colombianske organisasjonen Fundación Paz y Reconciliación (Pares). I tillegg har over 1.000 personar vorte internt fordrivne.

63 av dei drepne er venezuelanarar. Det er ikkje kjent korleis tala ser ut på Venezuela si side av grensa.

Lovlause område

Grenseområda er mellom anna kontrollerte av geriljagruppa ELN og FARC-avhopparar, kriminelle halvmilitære grupper og narkotikabandar og smuglarar.

Som i mange andre område i Colombia er nærværet til staten avgrensa. Som del av fredsavtalen som regjeringa inngjekk med FARC i 2016, forplikta staten seg til å investere og satse mellom anna i områda der geriljaen tidlegare hadde kontroll. Noreg bidrog som tilretteleggjar for fredsavtalen, som vart forhandla fram på Cuba.

Kritikarar meiner at regjeringa ikkje har oppfylt løfta som vart gitt i avtalen.

ELN-geriljaen er blant dei som utnyttar den porøse grensa mellom landa til sin fordel. Nedstengingar under koronapandemien har gitt dei høve til å sikre seg større kontroll over befolkninga i grenseområda. Samtidig har dei styrkt stillinga si fordi venezuelanske regjeringsstyrkar har slått hardt ned på halvmilitære- og kriminelle grupper på den andre sida av grensa.

Det har vorte antyda at ELN har samarbeida med Venezuela om dette, utan at det er stadfesta.

Profitabel kokain

Det er særleg i Norte de Santander-området langs grensa i nord at situasjonen er verst, og dette er blant områda i landet der det blir dyrka mest koka og produsert mest kokain.

ELN har ifølgje rapporten auka satsinga si på å få sin del av dei enorme inntektene narkotikaproduksjon gir. Dei har vore i krig med det mektige narkokartellet Los Rastrojo, noko som antydar at dei prøver å auke kontrollen over kokainproduksjonen.

– Ein kan tenkje seg at ELN prøver å få ei meir aktiv rolle, i tillegg til kontroll gjennom «skattlegging», i produksjon og distribusjon av kokain, skriv Pares.

ELN er den siste attverande geriljagruppa i Colombia. Dei har til liks med FARC forhandla med den colombianske regjeringa om ein fredsavtale, men forhandlingane braut saman.

Rekrutterer sårbare

Dei siste åtte åra har over 2,7 millionar venezuelanarar teke seg over grensa til nabolandet, ifølgje colombianske migrasjonsstyresmakter. Det er registrert rundt 1,5 millionar venezuelanarar i Colombia no, men det er anslått at det er endå fleire som ikkje er registrerte.

Sjølv om den venezuelanske befolkninga i Colombia i teorien har tilgang på helsetenester, har dei i praksis ingen garantiar, ifølgje Pares.

– Mangelen på moglegheiter og formelt arbeid blir utnytta av væpna grupper som får befolkninga til å ta del i den svarte økonomien, eller i verste fall rekruttere dei til seg, skriv Pares.

Verre under pandemien

Dei omfattande nedstengingane i den travle grensebyen Cúcuta mellom dei to landa gjorde fleire migrantar arbeidslause og endå meir sårbare.

– Migrantane rømmer frå ei økonomisk og sosial krise i Venezuela. Men når dei kjem til Colombia, blir dei møtte med ein auke i vald som tek sikte på å utnytte dei til eiga vinning, skriv organisasjonen i rapporten.

Ifølgje ein FN-rapport publisert tidlegare i år, manglar 58 prosent av venezuelanarane i Colombia tilgang på helsetenester. Mange jobbar i uformell sektor, noko som gjer dei svært sårbare når samfunnet blir stengt ned.

