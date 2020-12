Washington Post utvidar

utenriks

Oppbemanninga i den amerikanske storavisa som er eigd av Amazon-direktør Jeff Bezos, skjer i sterk kontrast til store delar av avisindustrien som slit økonomisk.

The Washington Post vil etablere seg i Sydney og Bogota og får dermed til saman 26 kontor i utlandet. Avisa varslar samtidig ei større satsing på løpande nyheitsrapportering døgnet rundt i Europa og Asia.

Avdelingane i London og Seoul skal styrkjast. Til saman blir det oppretta 44 nye journaliststillingar og redaksjonen vil dermed telje 1.010 hovud, fleire enn nokosinne.

Rivalen The New York Times har til samanlikning minst 1.700 tilsette i redaksjonen.

I første halvår av 2020 har over 11.000 stillingar forsvunne i amerikanske nyheitsredaksjonar, ifølgje konsulentfirmaet Challenger, Gray & Christmas. Det er det verste året for bransjen sidan 2008, då over 14.000 jobbar gjekk tapt.

The Post kunngjorde i 2018 at bedrifta hadde vorte lønnsam, men rekneskapane er ikkje offentlege.

Bezos er den rikaste mannen i verda og kjøpte The Washington Post i 2013 for 250 millionar dollar.

