Biden: Det kan ta eit halvt år å gjere om Trumps innvandringspolitikk

Biden vil tysdag ikkje love at han vil gjere om på det innvandringspolitiske vedtaket til Donald Trump no, men at dette er noko som vil ta tid.

Den påtroppande presidenten ønskjer at USA skal ha ein human innvandringspolitikk og seier mellom anna at familiar som har vorte delte av Trump-administrasjonen, skal få gjenforeinast.

Men det kan ta opp mot eit halvt år å gjere om innvandringspolitikken til Trump, seier Biden. Det er fordi den påtroppande regjeringa må sørgje for at omgjeringa ikkje skapar nye problem og at det er nok føderale middel på plass til å handtere ei endra linje.

(©NPK)